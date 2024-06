Ieri convegno al Tribunale di Ragusa. Csve e Aiga siglano collaborazione

Prevede una serie di attività mirate ad accrescere le competenze dei volontari in ambito di Giustizia di comunità il patto di collaborazione siglato ieri tra Csve (Centro di Servizio per il Volontariato Etneo) e Aiga Ragusa, (Associazione Italiana Giovani Avvocati) presso l’aula “Giorgio Firrincieli” del Tribunale del capoluogo. Una firma che segue la sottoscrizione avvenuta recentemente, in territorio catanese, tra CSVE e AIGA Catania.

Il protocollo è stato firmato dal presidente dell’Aiga Ragusa, l’avvocato Luigi Stamilla e dal presidente del Csve, Salvo Raffa, nel corso dei lavori del convegno “Il Coinvolgimento del Terzo Settore nel Procedimento Penale”, organizzato dal Csve nell’ambito degli incontri informativi e formativi sul tema della Riforma Cartabia che, aprendo un nuovo scenario per le pene sostitutive, coinvolge anche gli ETS.

Il Terzo Settore acquisisce un loro un ruolo fondamentale nei progetti di messa alla prova, che puntano a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, rafforzando il coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo Settore nella gestione dei programmi trattamentali e risarcitori per gli imputati, che hanno l’opportunità di reinserirsi nella società attraverso attività di pubblica utilità e programmi di supporto psicologico e sociale.

Aspetti delineati dai relatori intervenuti che hanno rappresentato, a vario titolo, categorie professionali coinvolte in temi di Giustizia riparativa. L’incontro, condotto dall’assistente sociale Marco Santoro, ha visto la collaborazione del Tribunale di Ragusa, dell’ULEPE, del consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dell’AIGA.

Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali da parte del dottor Francesco Paolo Pitarresi, Presidente del Tribunale di Ragusa, della dottoressa Monica Monego, sostituto Procuratore della Repubblica, del Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, il dottor Rosario Amarù che ha portato i saluti del Questore di Ragusa, dell’avvocato Emanuela Tumino, Presidente dell’ordine degli Avvocati, l’avvocato Luigi Stamilla, Presidente AIGA Ragusa, del presidente CSVE Salvore Raffa e del dottor Pino Drago, Commissario Straordinario dell’ASP di Ragusa che ha sottolineato la centralità degli ETS come fondamento per l’assistenza sanitaria.

Successivamente si sono susseguiti gli interventi della Dottoressa Gemma Occhipinti, Giudice presso il Tribunale di Ragusa, la dottoressa Rosaria Ruggeri, direttore UEPE di Ragusa, l’avvocato Letizia Galati del Foro di Catania, l’avvocato Irene Russo del Foro di Ragusa, l’avvocato Nunzio Citrella, presidente della Camera penale degli Iblei e il giornalista Giuseppe La Lota. Si è dato spazio anche alle testimonianze del Terzo Settore con l’intervento del dottor Renato Meli, presidente della fondazione San Giovanni Battista e di Domenico Leggio, delegato regionale Caritas Sicilia e direttore della Caritas Diocesana di Ragusa.

“L’obiettivo è mettere al centro gli Enti del Terzo Settore che rappresentano una risorsa importante per questo Paese” ha commentato il presidente del CSVE Salvo Raffa, che ha aggiunto “con questo incontro, organizzato in sinergia con il Tribunale di Ragusa e con gli attori che hanno a cuore il bene comune, vogliamo fare sistema creando una sinergia istituzionale e non solo, per far sì che anche il Terzo Settore possa avere un ruolo in questo recupero che deve avere un fine rieducativo”.

