Chiaramonte Gulfi. Preparativi per i festeggiamenti di S. Giovanni Battista

La festa di San Giovanni Battista, protettore di Chiaramonte Gulfi, vivrà domenica 16 giugno un momento di grande intensità spirituale. Mentre stanno procedendo i riti del novenario, ospitati nella suggestiva chiesa commendale che sorge su una delle sommità del centro ibleo, domenica, alle 18, in chiesa Madre, ci sarà l’arrivo del braccio reliquiario di San Giovanni Battista dalla Cattedrale di Ragusa. Da qui, lo stesso sarà portato in processione verso la chiesa di San Giovanni Battista per la via San Paolo e per la via San Giovanni. Alle 19,15 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote canonico Giuseppe Burrafato, parroco della Cattedrale. Alle 21,30, poi, “Ecce Agnus Dei”, un concerto di musica sacra a cura del coro polifonico Stabat Mater. Da domenica al 22 giugno, ogni giorno, alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario, la coroncina di lodi a San Giovanni e le litanie cantate. In più, la celebrazione eucaristica con la reliquia del santo protettore. In particolare, lunedì alle 19,15 la santa messa sarà presieduta dal sacerdote Salvatore Vaccaro mentre martedì, sempre alle 19,15, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Salvatore Burrafato. A seguire ci sarà un momento di catechesi sull’iconografia di San Giovanni Battista.

Salva