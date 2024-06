Catena Fiorello a Modica. Pomeriggio domenicale con la scrittrice siciliana

Tutto pronto per l’edizione numero 3 di Scenari che si apre lunedì 24 luglio alle 19.30, sulla scalinata di San Giorgio, con Alessandro Baricco. Sedici eccezionali eventi firmati Fondazione Teatro Garibaldi e Mondadori BookStore Modica con la direzione artistica di Piera Ficili e che avranno un prologo che definire d’eccezione appare poco. Perché domenica prossima, 16 di giugno, alle 17.00, al Caffè Adamo di via Marchesa Tedeschi, nel cuore del centro storico di Modica, a due passi da Palazzo San Domenico e dalla bellissima chiesa di Santa Maria di Betlem, c’è Catena Fiorello! E con lei ‘Granita e Baguette’, l’ultimo capitolo (ma solo in ordine di tempo) de ‘Le Signore di Monte Pepe’, storie bellissime di Sicilia che solo una mente fresca ed una penna unica come Catena Fiorello potevano creare.

Singolare la scelta del luogo di questo vernissage del libro per la città di Modica: una delle gelaterie (e ‘graniterie’) più note d’Italia, pluripremiato a livello nazionale e internazionale che durante l’evento offrirà un assaggio di granita accompagnato da baguette. Onorando così questa bella storia che racconta di un giugno in Sicilia mentre Monte Pepe si prepara all’arrivo dell’estate, nella solita camurria che precede la bella stagione. In questo piccolo borgo tra le montagne, c’è l’attesa dei turisti mentre Rosa, Nunziatina, Maria, Giuseppa e Sarina, le proprietarie del celeberrimo ‘Regno degli arancini’, raccontano e si raccontano di amori, nuove relazioni, delusioni con una novità che riguarda Luciano Bellini, ex direttore di un albergo poco distante da Monte Pepe, chiamato a Parigi a dirigere un hotel a cinque stelle. E lui inviterà le ‘Signore di Monte Pepe’ nel ‘suo’ hotel di lusso, luogo nobile della capitale francese dove loro proveranno a catturare i clienti più ricchi ed esigenti dell’albergo con una cena a base dei profumi e sapori siciliani. E attenzione ai nuovi amori nella Ville Lumière…

