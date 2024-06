Incidente stradale a Siracusa, muore un motociclista 51enne

Siracusa – Incidente mortale ieri mattina a Siracusa. A perdere la vita un motociclista che con la sua moto si è scontrato contro un’auto guidata da un 64enne. L’incidente è avvenuto poco fuori il centro abitato. Nell’impatto ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 51 anni per il quale, nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118 non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. È stata aperta una inchiesta per omicidio stradale da parte della Procura.

