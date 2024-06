Scuderi. Riaperto corso Cavour tra le vie Milano e Firenze

“Ritorno a un passato che nessuno voleva. Ma tant’è, questa è la situazione e dobbiamo conviverci”. A dirlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Vittoria Giuseppe Scuderi, a proposito dell’apertura al traffico veicolare, tramite apposita ordinanza sindacale, di corso Cavour nel tratto tra le vie Milano e Firenze. “Il sindaco che ha attuato questa scelta – sottolinea Scuderi – si assume una grande responsabilità per un clamoroso passo indietro di cui non si sentiva affatto il bisogno. Tra l’altro, l’ordinanza prevede che ci sia pure la chiusura predisposta per alcuni frammenti orari nel corso della giornata, con divieti di transito temporaneo che, però, secondo noi, difficilmente saranno fatti rispettare. Tutto ciò, insomma, è da stigmatizzare con forza. L’unico spazio pedonale della città sarà invaso dalle auto e dalle moto, con eventuali danni che potrebbero essere arrecati al basolato in pietra di Comiso”.

“Scelta, lo ribadisco – dice ancora Scuderi – incomprensibile. Se davvero il problema era quello di soddisfare le esigenze degli operatori commerciali, allora si sarebbero potute adottare altre soluzioni per invogliare i cittadini ai consumi presso gli esercenti della zona. Il sindaco si assuma la responsabilità politica di questa scelta che ci fa compiere, come detto, un clamoroso ritorno al passato. Tutti i provvedimenti schizofrenici, politicamente parlando, assunti negli ultimi mesi in questa zona danno la cifra della mancanza di capacità politica di un’Amministrazione che continua a navigare a vista, senza alcuna visione concreta per il futuro. Ed è questo, a mio modo di vedere, l’aspetto più preoccupante”.

