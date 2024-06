Numerosi incendi in Sicilia. A Messina fatte evacuare tre abitazioni

Da ieri pomeriggio diverse squadre dei vigili del fuoco di Messina sono state impegnate nelle campagne di Acqualadroni e Spartà per un grosso incendio di vegetazione. A causa delle fiamme, in via precauzionale sono state fatte evacuare tre famiglie. I vigili del fuoco sono riusciti a domare il fuoco nel corso della notte. Altri incendi sono divampati in Sicilia, dove uomini della forestale e vigili del fuoco hanno dovuto faticare parecchio per spegnere altri tre roghi nell’Agrigentino, due nel Nisseno, due nel Catanese, due nel Messinese e due nel Siracusano.

Salva