Svizzera. 80 anni dell’ASSI: c’è il poeta modicano Puma

Il poeta modicano Giuseppe Pippo Puma è tra gli otto poeti scelti per partecipare ai festeggiamenti per gli 80 anni dell’ASSI (Associazione Svizzera Scrittori Italiani) per il prossimo 22 giugno.

Lo speciale evento si terrà presso la storica e prestigiosa Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana di Lugano, Viale Stefano Franscini, 9, alle 17, che per l’occasione è aperta anche al pubblico, e comprende un nutrito programma culturale.

La manifestazione prevede un incontro letterario e di amicizia, con lettura di testi poetici editi o inediti, un concerto di musica classica e un momento conviviale.

È prevista la presenza delle massime autorità della città di Lugano.

