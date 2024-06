Nichilismo islamico e nichilismo occidentale…l’opinione di Rita Faletti

Foto: Giannino Ruzza. Tutti si prodigano in dichiarazioni tipo: dobbiamo adoperarci per la pace in Medio Oriente e la creazione di uno stato palestinese. C’è anche chi, bontà sua, si spinge a parlare di due stati e due popoli, includendo Israele. Positivo che qualcuno non abbia dimenticato che in quella regione esiste, dal 1948, per volontà delle Nazioni Unite e riconosciuto dal diritto internazionale, uno Stato ebraico. L’unico, il solo, costruito da chi è sempre fuggito dalle persecuzioni perché ebreo e le persecuzioni non ha mai attuato, come non ha mai costretto nessuno a piegarsi alla sua fede con l’uso della spada, il solo stato democratico in mezzo a dittature, il solo nel mirino dell’Onu che si esercita da tempo nel condannarlo soprassedendo allegramente sui crimini contro l’umanità commessi in Siria, Iran, Corea del nord, Afghanistan, Myanmar, Yemen, Bielorussia, Russia e molti stati africani. Non ci sono dubbi sull’antisemitismo di quell’organizzazione faziosa, succube delle autocrazie, come sul diritto dei palestinesi ad avere un loro stato. Nessuno però, nel caldeggiare quel diritto, ha posto come condizione ineludibile il riconoscimento dello Stato di Israele ad esistere. Condizione respinta, insieme al rifiuto di porre fine alla lotta armata, da Hamas, il Jihad islamico e l’FPLP, dopo la serie di incontri tra Arafat e Barak a Oslo. Tant’è che di lì a poco esplose la Seconda Intifada con attentati e autobombe. Tutti distratti? Non credo se lo slogan “dal fiume al mare” continua ad essere scandito con un preciso significato: la Palestina deve essere liberata dall’entità ebraica dal fiume Giordano al Mare Mediterraneo. Centri sociali, collettivi studenteschi di estrema sinistra, professori che non si sono rassegnati al fallimento dell’ideologia marxista e ne vedono la rinascita nella difesa dei diritti dei poveri del mondo contro la borghesia capitalista e l’imperialismo americano, hanno visto nel 7 ottobre, giorno della peggiore strage di ebrei dalla Shoah, l’inizio della liberazione. Fino a quando Israele ha rappresentato lo stato di umili coloni indifesi, reduci dalla sottomissione imperiale ottomana e sopravvissuti allo sterminio pianificato dei nazisti, è stato circondato dall’abbraccio solidale delle sinistre mondiali, quando ha dimostrato di avere la forza il coraggio e la capacità di riscattarsi e iniziare un cammino di libertà e benessere, ogni simpatia è sfumata per servire il tradizionale cliché e l’abusata retorica buoni/cattivi, ricchi/poveri, borghese/proletario. Per una sinistra vittima di eccessive semplificazioni, Israele è il capro espiatorio perfetto. Dal giorno della barbarie islamista, il gene dell’antisionismo comunista riappare trasformato nell’antisemitismo di sinistra. Assurdo se si considera che proprio la sinistra ha sconfitto il nazismo e alla sinistra ha aderito parte dell’intellighenzia ebraica. Oggi, la sinistra allo sbando e preda del moralismo, in assenza di senso morale, non riesce a condannare con forza gli assassini di Hamas, se non debolmente e en passant, identificandoli con una forza di liberazione, e chiede il cessate il fuoco permanente, cioè la sconfitta di Israele che non combatte certo per l’eliminazione dei palestinesi, ma dei loro persecutori che sono anche i suoi nemici mortali. Ogni cosa sta andando come Hamas aveva previsto e sperato nei suoi sogni migliori. Oggi, i predatori che hanno promesso “again and again”, sanno di poter contare sul sostegno masochistico di un Occidente in via di sottomissione, che non desidera altro che la propria fine. Antioccidentalismo e anticapitalismo convergono nell’antiamericanismo e Israele assomma in sé i caratteri dell’occidentale “doc”. Si spiega così perché le università si sono trasformate in centri di odio e boicottaggio contro lo Stato ebraico. A Torino, l’androne del palazzo universitario è diventato una moschea con tanto di preghiere e benedizioni in arabo. L’imam Brahim Baya ha parlato di jihad compiuti da donne uomini e bambini (!), ognuno secondo le proprie capacità, ha esaltato la lotta di liberazione che sarebbe iniziata dal primo momento in cui i “sionisti” hanno calpestato quella terra benedetta, prima ancora della Nakba, e ha chiesto di riparare le ingiustizie usando “le mani” per lottare in favore dei palestinesi oppressi. Uno spettacolo indecente. “E’ entrato senza chiedere il permesso”, si sono giustificati gli organi accademici. Negli Usa, dove i disordini, le distruzioni e il comportamento oltraggioso nei confronti degli studenti ebrei hanno superato il livello di guardia, la polizia ha fatto irruzione, sgomberato i campus e arrestato duemila esaltati. In Italia, il timore dello stigma di islamofobia rende timidi. La presidente Crui (Conferenza rettori università italiane), Iannantuoni, ha detto: “Uno sgombero indica un’operazione di polizia, io sono convinta che non ce ne sia bisogno, possiamo gestirla benissimo in altro modo”. Appunto. Tant’è che in alcuni atenei i collettivi della cosiddetta “Intifada delle università” hanno imposto l’interruzione dei rapporti con le università israeliane “fino al superamento dell’attuale crisi”. Le minoranze di fiancheggiatori islamici, collaborazionisti e nuovi convertiti, mette a tacere chi non la pensa allo stesso modo. E’ una interpretazione alternativa della democrazia. Il sindaco di Bologna ha esposto la bandiera palestinese a una finestra di Palazzo Accursio, “Quando Israele si fermerà metteremo anche la loro”. Intanto, Khamenei si congratula con gli studenti europei. In questa follia generale che indica negli israeliani i colpevoli delle morti a Gaza, i media tacciono sui racconti dei sopravvissuti nell’assalto del 7/10. Mentre Hamas ammazzava, civili palestinesi rubavano di tutto nei kibbutzim, compivano gravi atti di terrorismo, inclusi stupri e rapimenti, e alcuni vendevano gli ostaggi a Hamas, mentre altri spalleggiavano i terroristi. Al Azhar, la grande università dell’islam sunnita ha emesso il suo verdetto: “Non esistono civili israeliani”. Come dire: sono tutti obiettivi. Esistono civili palestinesi?

