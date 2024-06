Lo “scandalo” degli ultimi tempi della sanità ragusana

Il servizio sulla sanità iblea andato in onda mercoledì sera nella trasmissione di rete 4 “Fuori dal coro” di Mario Giordano è di quelli che fa gridare allo scandalo per il modo in cui viene gestita la sanità invasa dai tanti problemi che da troppi anni attanagliano questo delicato settore, a spese di persone malate, sofferenti e spesso costrette a rinunciare a curarsi, compromettendo il proprio stato di salute. Tra Tac nuove entrate in funzione dopo mesi, Pet di ultima generazione inutilizzate perché i locali ospedalieri non sono adeguati a fronte di spese di milioni di euro e liste d’attesa lunghissime, c’è da mettersi le mani nei capelli, e mettersi a piangere. Tralasciando l’ovvietà delle prese di posizione più o meno indignate che sono spuntate sui social come funghi da parte di politici e non solo (e chi avrebbe dovuto invece doverosamente parlare, invece non lo ha fatto), l’unico commento che spicca per lucidità e coerenza su Facebook è quello del già sindaco di Modica Piero Torchi, “Innanzitutto – il danno di immagine è importante – scrive Torchi – e non riguarda solo l’offerta sanitaria, ma anche quella territoriale e turistica, perché dà l’idea di ospedali inefficienti e inadeguati in territori, al contrario, di grande appeal. Subito dopo le responsabilità: direttori sanitari e di presidio che fanno spallucce, non sanno articolare una spiegazione plausibile e quasi godono della situazione, ascrivendosi un potere salvifico amplificato dalla loro assenza, vanno cacciati, subito, senza se e senza ma; questo accadrebbe in qualsiasi azienda privata. Dopodiché Corte dei Conti e magistratura indaghino su acquisti, inutilizzi e connivenze con il sistema privato, mente Ministero e Assessorato mandino gli ispettori. Il compito della politica è quello di recuperare le risorse per acquistare i macchinari, risolvere i problemi di funzionalità e infrastrutturali, non certo quello di guidare le aziende. Perché delle due l’una: o ci lamentiamo richiedendo maggiore autonomia della sanità dalla politica, oppure ci lamentiamo se la politica non interviene. Qui, oltre e prima della politica – prosegue il già sindaco di Modica – vanno licenziati dal Direttore Generale (non dalla politica) incapaci e conniventi; solo dopo l’Assessore Regionale alla Sanità dovrà pretendere conto e ragione dell’operato del Direttore Generale e, se non adeguato, rimuoverlo. Gettare il sasso a caso contro questo o quel politico, serve a placare la rabbia e la voglia di sommarie esecuzioni populiste; usare la ragione e chiedere atti concreti, seri e veri, con i giusti passaggi, a quanti hanno il dovere di intervenire è un passo avanti verso la soluzione del problema. Per il resto la politica che risolve problemi, porta risorse al territorio, si fa carico di migliorare la qualità infrastrutturale ha il mio apprezzamento. Molto meno – conclude Torchi – la politica che sa solo puntare il dito, ma non mette mai un dito nell’acqua calda per risolvere problemi concreti”. Visti i fatti denunciati, che hanno messo alla berlina il nostro territorio, creando un danno di immagine non indifferente, non sarebbe il caso di reagire e far sentire la nostra voce fuori dal coro e dal condizionamento della politica. Anche perché il problema rimane e a rimetterci saremo sempre noi poveri cittadini, perché se non hai un santo in paradiso e non hai soldi a disposizione potrai solo metterti a pregare

