Vittoria. Ordinanza Orari per Acconciatore ed Estetista

L’Amministrazione Comunale ha deciso i nuovi orari delle attività di acconciatore ed estetista su tutto il territorio del Comune di Vittoria, inclusa la frazione di Scoglitti. Con provvedimento immediato, (ordinanza Sindacale n.34 del 5 giugno 2024) si precisa che: durante il periodo compreso tra il 2° lunedì di luglio e fino al 31 agosto di ogni anno, solo per Vittoria, si osserverà il seguente orario: da martedì a venerdì apertura solo antimeridiana dalle ore 8:00 alle ore 14:00 con chiusura pomeridiana.

Nella giornata di sabato si osserverà l’orario continuativo dalle ore 8:30 alle ore 20:30.

Nella frazione di Scoglitti invece si seguirà il seguente orario:

da martedì a venerdì: dalle 8:30 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 15:30 alle 21:00.

Il sabato invece è previsto l’orario continuativo dalle 8:30 alle 21:00.

Per quanto riguarda l’orario invernale sia per Scoglitti che per Vittoria è il seguente:

Da martedì a venerdì:

antimeridiano: dalle 8:30 alle 13:00

pomeridiano: dalle 15:30 alle 20:30

Sabato: orario continuativo dalle 8:30 alle 20:30

Il riposo settimanale sarà osservato per l’intera giornata di domenica e di lunedì. Durante il periodo compreso tra il 19 dicembre e il 6 gennaio, le attività potranno rimanere aperte nei giorni di domenica e di lunedì.

Le attività rimarranno chiuse per l’intera giornata nelle seguenti festività:

-Capodanno

-Epifania

-25 aprile

-1° maggio

-2 giugno

-15 agosto

-1° novembre

-8 dicembre

-25 dicembre

-26 dicembre

Se queste festività, ad eccezione del Santo Natale e Capodanno, cadono di martedì o sabato, è consentita l’apertura solo antimeridiana dalle 8:30 alle 14:00.

Per quanto riguarda la frazione di Scoglitti, durante il periodo che va dal secondo lunedì di luglio al 31 agosto, le attività potranno rimanere aperte la domenica osservando il seguente orario:

la mattina dalle 8:00 alle 13:30, il pomeriggio dalle 15:30 alle 21:00.

I titolari degli esercizi potranno scegliere, previa comunicazione all’Ufficio Sviluppo Economico, l’orario continuativo di lavoro dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

Acconciatori ed estetisti sono tenuti ad esporre l’orario di apertura e chiusura in modo visibile all’esterno dell’esercizio. È assolutamente vietato produrre emissioni sonore musicali udibili all’esterno del locale.

L’ordinanza mira a regolamentare gli orari di apertura e chiusura delle attività, garantendo così una maggiore organizzazione e rispetto delle norme vigenti sul territorio.

