Il Commissario Straordinario dell’ASP Ragusa incontra l’Avis Provinciale

Visita di cortesia del Presidente di Avis Provinciale Salvatore Poidomani, al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale Giuseppe Drago.

L’incontro, cui erano presenti anche il Direttore Sanitario Aziendale Raffaele Elia e Salvatore Mandarà, Consigliere Avis Nazionale e referente Area Comunicazione dell’Avis Sicilia, ha rappresentato l’ulteriore occasione per riaffermare il consolidato rapporto di collaborazione esistente tra l’Associazione e l’Azienda Sanitaria sul tema della promozione e della raccolta del sangue nella provincia iblea.

Questa importante sinergia – insieme allo spirito solidale della comunità iblea, alla professionalità del personale sanitario e amministrativo sia delle 12 Avis Comunali che della struttura pubblica, rappresentata dal Servizio Trasfusionale, oggi diretto dal Dott. Bennardello, – è stata uno dei fattori fondamentali per la costruzione di un modello organizzativo integrato che si distingue nel panorama regionale e nazionale per efficacia ed efficienza e che ha consentito di raggiungere e mantenere significativi livelli donazionali e la piena autosufficienza ematica.

Salva