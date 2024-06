Incendiata l’agenzia marittima del vice sindaco di Pozzallo

Un incendio ha gravemente danneggiato la scorsa notte l’agenzia marittima del vicesindaco di Pozzallo Raffaele Monte. Gli uffici si trovano presso il Centro direzionale ex Asi, in pratica nello stesso edificio in cui è collocata l’agenzia del demanio. Il grave fatto criminoso, sicuramente di natura dolosa, ha destato e desta grave preoccupazione in città.

Le indagini dei carabinieri dovranno individuare gli esecutori del vile gesto. “A Raffaele Monte – dice il sindaco Roberto Ammatuna – affettuosa, piena e totale solidarietà da parte dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Pozzallo. In questa città si muovono interessi enormi, occorre fare un’analisi seria di quello che è accaduto e di quello che accade. Anche nel passato si sono verificati fatti strani. Non si può continuare su questa stessa lunghezza d’onda. Qualche interrogativo bisogna porselo”.

