Modica, furto in un supermercato musulmano

Furto da 2.000 euro ai danni di un negozio di generi alimentari in viale Medaglie d’Oro a Modica. È accaduto giorni fa ma la notizia è emersa solo in queste ore, quando si è appreso invece degli altri furti e tentativi di furto. Un colpo è stato messo a segno la scorsa settimana ai danni di un girarrosto di piazza Corrado Rizzone: i malviventi si sono portati via un tv led e denaro contante. Tentativi di furto si sono verificati ai danni del panificio vicino e, come accennato, del palazzo Campailla, nell’omonima piazza, nel cuore del centro storico, che ospita il museo della medicina.

Tornando al colpo più consistente, ovvero quello dei 2.000 euro, il contante era contenuto in un borsello che il titolare aveva lasciato nel locale, in attesa di venire a riprenderselo. Evidentemente la circostanza non sarà sfuggita a qualcuno e i ladri hanno agito a colpo sicuro, dopo aver sfondato la vetrina d’ingresso del negozio. L’intera zona è da mesi nel mirino dei ladruncoli, con colpi riusciti o tentati ai danni di bar e altri locali commerciali. Le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire all’identità dei malviventi, anche tramite la visione delle immagini riprese dalle telecamere di telesorveglianza.

Salva