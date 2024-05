Erica Sciortino nuova segretaria politica Forza Italia Comiso

Nuova segretaria politica di Forza Italia a Comiso. E’ la 34enne Erica Sciortino, imprenditrice, alla direzione di due aziende che operano una nel settore agricola, l’altra nell’organizzazione di eventi. Mamma di due figlie, Erica spiega di amare la politica berlusconiana sin dai tempi del liceo. A ratificare la nomina il segretario provinciale, Giancarlo Cugnata. “La nomina di Erica Sciortino – sottolinea Cugnata – stava, come dire, nelle cose perché stiamo parlando di un’attivista del nostro partito da anni e che, adesso, avrà modo di esprimere compiutamente il proprio impegno. Le è stato dato mandato di interpretare le esigenze di sviluppo del territorio comisano sempre più rilevante nell’ambito ragusano che, tra l’altro, non a caso, vedrà investiti nel proprio ambito locale oltre 80 milioni di euro (tra aeroporto, viabilità e mitigazione del rischio idrogeologico) degli oltre 200 previsti per i fondi Fsc. E tutto questo non può che favorire lo sviluppo. Forza Italia, insomma, continua a crescere e a ricevere grandi attenzioni da parte dell’elettorato anche della provincia di Ragusa. E’ un’altra scommessa, quella su Comiso, che vogliamo assolutamente vincere trattandosi, per l’appunto, di una realtà assolutamente strategica”.

