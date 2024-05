Ragusa. Al via il festival Barocco e Neobarocco

Dal 31 maggio al 2 giugno Ragusa è pronta a vivere la quarta edizione del festival Barocco e Neobarocco, che accoglie nello straordinario scenario di Ibla e di Donnafugata grandi maestri e accademie della moda e del design per reinventare, insieme alle eccellenze e ai talenti locali, l’estetica barocca mantenendone lo spirito.

Apertura del festival alle 17.00 di venerdì 31 maggio a Palazzo della Cancelleria, dove scopriremo le creazioni realizzate dal designer Angelo Sanzone e da Roberto Semprini, curatore del festival.

Sono 6 le location principali di Barocco e Neobarocco.

Piazza Pola sarà il cuore del festival. Venerdì 31, dalle 18.30, talk con diversi ospiti, tra cui Mauro Ferraresi e Cristina Morozzi, e musica con il Coro polifonico Cantus Novo.

Sabato 1 giugno, dalle 18.40, incontri con artisti come Nigel Coates, Alessandro Enriquez, Maurizio Favetta e Sara Ricciardi, e giornalisti come Aurelio Magistà di Repubblica, Patrizia Piccinini di Architectural Digest e Gilda Bojardi direttrice di Interni.

Palazzo Cosentini ospiterà le esposizioni di Accademia di Belle Arti di Brera, Università Vanvitelli della Campania, Accademia di Timişoara e Liceo Artistico di Ragusa; degli artisti Nigel Coates, Giuseppe Campailla, Roberto Semprini, Maurizio Favetta, Dario Ghibaudo e Barbara Vicari, dell’ azienda Korean a Via TOV. Le opere saranno visitabili fino al 24 giugno.

L’inaugurazione delle mostre si terrà sabato 1 giugno alle ore 10.30, a seguire Valeria Bonalume, danzatrice e performer, si esibirà per il pubblico prima di lasciare il posto a una performance pittorica curata dagli artisti del festival.

Palazzo della Cancelleria, come detto, accoglierà per tre giorni le installazioni di Angelo Sanzone e Roberto Semprini.

Alessandro Enriquez curerà il macro allestimento A.M.O.R.E a San Vincenzo Ferreri, aperto al pubblico fino al 20 giugno. Sempre l’Auditorium San Vincenzo Ferreri ospiterà nel suo sagrato il concerto di Deborah Iurato, che si terrà alle ore 17.30 di sabato 1 giugno, in occasione dell’apertura dell’esposizione.

Nel vicino Giardino Ibleo le sculture di Dario Ghibaudo saranno presentate alla città alle ore 17.30 di sabato 1 giugno.

Chiusura al Castello di Donnafugata, sede principale del festival per domenica 2 giugno. Alle 16.00 ballo in costume Barocco & Neobarocco e alle 19.00 la presentazione con Gianni Canova e Silvano Nigro autore de “il Principe Fulvo”, un saggio romanzata su Tomasi Lampedusa autore del Gattopardo.

Cene barocche sabato 1 giugno all’Antico Convento e domenica 2 giugno al Castello di Donnafugata.

Il programma completo è disponibile su https://baroccoeneobarocco.com/programma/

“È con desiderio di crescita, con fame di bellezza – afferma il sindaco Peppe Cassì – che ci apprestiamo a vivere la nuova edizione di Barocco e Neobarocco, nel solco di un percorso che mira ad ampliare costantemente le prospettive di questo Festival ormai conosciuto in tutta Italia. All’indomani delle celebrazioni di San Giorgio, Ragusa Ibla (ma non solo Ibla), si appresta quindi ad accogliere maestri nazionali e internazionali del design e della moda per una rilettura del barocco in cui la nostra città è ben più che una irripetibile scenografia. Ragusa, i suoi artigiani, le sue scuole, la sua gente è pronta ad accogliere e a cimentarsi, a mostrare la meraviglia di ieri e valorizzare i talenti di oggi, a stupire”.

