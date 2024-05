Progetto bypass passaggio a livello. Tutto fermo a Vittoria nonostante i fondi

“In quindici mesi nulla di fatto. A dispetto della circostanza che ci trovavamo già di fronte a un’opera finanziata e rispetto a cui sarebbe servito soltanto attivare le procedure. E, invece, nonostante le rassicurazioni ottenute in quest’aula tempo addietro, ora, a distanza di tempo, si certifica che non un solo passo in avanti è stato compiuto. Insomma, abbiamo soltanto perso tempo. E tutto ciò si ripercuote gravemente sulle legittime attese della comunità cittadina”. Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Vittoria Giuseppe Scuderi, a proposito della soppressione del passaggio a livello in zona Fontana della pace. Durante l’ultima seduta del civico consesso, è stata discussa l’interrogazione presentata dal consigliere. Ma le risposte arrivate sono state assolutamente insoddisfacenti. “Mentre era stato, quindici mesi fa, l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, ad assumere l’impegno che avrebbe verificato l’iter – continua Scuderi – stavolta a rispondere all’interrogazione ci ha pensato il vicesindaco, Giuseppe Fiorellini, il quale ha fatto riferimento a una non meglio identificata conferenza dei servizi con le Ferrovie che dovrebbe dare il via a tutta la procedura. Ma possiamo pensare che in quindici mesi non si sia sciolta la riserva per indire la suddetta conferenza, al di là di chi abbia la titolarità per farlo, e non si sia saputo sollecitare chi di competenza? Ci sembra, davvero, una vicenda paradossale, kafkiana. Ancora una volta questa amministrazione mette in mostra i propri limiti. E risolvere una questione seria per la città di Vittoria si trasforma in un ostacolo insormontabile. Quindi, sebbene esistesse il famoso finanziamento, l’accordo regionale, la delibera già esitata in consiglio comunale, nulla si è fatto. Tutto fermo. Un anno e tre mesi sono passati. Un anno e tre mesi di vuoto. Come sempre, tutto ciò risulta inconcepibile”.

Salva