Chiaramonte Gulfi. Prima Fiera Mercato sul tartufo siciliano

La Fiera Mercato sul Tartufo Siciliano che si svolgerà giorno uno e due giugno è un evento dedicato all’esplorazione e alla celebrazione di uno dei tesori più preziosi della regione: il tartufo degli Iblei, spesso definito come l’”oro nero” del territorio. Questa manifestazione è nata infatti dall’intento di promuovere e valorizzare un prodotto del territorio ancora poco conosciuto, ma che racchiude in sé i sapori e i profumi intensi di una terra ricca di sorprese.

Il programma prevede:

𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢 𝟭 𝗚𝗜𝗨𝗚𝗡𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟰

ore 15:00 – 𝗔𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝟭ª “𝗠𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗮𝗿𝘁𝘂𝗳𝗼” | Piazza Duomo

ore 16:00 – 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗴𝗻𝗼 | Sala Sciascia

ore 19:00 – 𝗗𝗲𝗴𝘂𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗱𝗼𝘁𝘁𝗶 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶 𝗶𝗻𝘀𝗮𝗽𝗼𝗿𝗶𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗮𝗿𝘁𝘂𝗳𝗼 a cura dell’Istituto Alberghiero Principe Grimaldi sezione distaccata di Chiaramonte Gulfi | Piazza Duomo

ore 19:30 – 𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀 “𝗢𝗹𝗶𝗼, 𝘃𝗶𝗻𝗼 𝗲 𝘁𝗮𝗿𝘁𝘂𝗳𝗼” a cura del Consorzio Chiaramonte – Evento a pagamento: € 15,00 a persona | Ex Museo dei Cimeli Storico-Militari

Per 𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 𝟮 𝗚𝗜𝗨𝗚𝗡𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟰 e’ previsto dalle

ore 10:00/13:00 – 𝗔𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝟭ª 𝗠𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗮𝗿𝘁𝘂𝗳𝗼 | Piazza Duomo

ore 16:00/19:00 – 𝗗𝗲𝗴𝘂𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗱𝗼𝘁𝘁𝗶 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶 𝗶𝗻𝘀𝗮𝗽𝗼𝗿𝗶𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗮𝗿𝘁𝘂𝗳𝗼 | Piazza

ore 16:00/19:00 – 𝗦𝗵𝗼𝘄𝗰𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 a cura di APCI Ragusa | Piazza Duomo

ore 21:00 – 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰 | Piazza. La giornata verrà animata da DJ Set con diverse postazioni, sparse per le vie principali della città. 𝗜𝗻 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝘃𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗲 𝗽𝗶𝗲𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗮 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝗮𝗿𝘁𝘂𝗳𝗼.

Tutte le attività enogastronomiche saranno realizzate con la collaborazione dell’Istituto Alberghiero di Chiaramonte Gulfi. Visite guidate gratuite della città tra Musei e Tartufi.

