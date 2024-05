Aerobica: al campionato nazionale FGI, Iemmolo della Motyka si laurea campione

Grandi soddisfazioni in casa Motyka Modica che nel weekend appena trascorso ha partecipato al campionato Nazionale Silver Eccellenze FGI che si è tenuto a Genova. Nel capoluogo ligure, ha brillato più di tutti la stella di Samuele Iemmolo che si è laureato campione nazionale nella categoria Junior maschile. Oltre al grande risultato ottenuto da Samuele Iemmolo, il resto della spedizione modicana in Liguria ha tenuto alti i colori della Contea con buone performance e discreti risultati ottenute dalle ginnaste modicane. Nella categoria Allieve individuale femminile di sabato, infatti, Emily Modica ha concluso un quattordicesima posizione, mentre nella categoria Allieve Coppia, Carla Grimaldi e Giulia Giannone hanno ottenuto una più che onorevole dodicesima posizione. Fuori dal podio per poco nella categoria Allieve Gruppo femminile, Adele Baglieri, Asia Frasca, Carla Grimaldi e Emily Modica che hanno conquistato un meritatissimo quarto posto. Nella categoria Allieve gruppo Aerostart, invece, nona posizione per Asia Agosta, Aurora Vernuccio, Sophie Barone e Vittoria Visone. La giornata di domenica, si è aperta con l’ottava posizione ottenuta da Soraida Gennuso nella categoria Junior individuale. Poi il capolavoro di Samuele Iemmolo è stato la “ciliegina sulla torta” per un gruppo di atleti che continua a crescere in maniera esponenziale. “Siamo veramente soddisfatti – dichiara l’istruttrice della Motyka Modica, Mariastella Vittorio –Stiamo facendo bene e grazie al duro lavoro fatto in palestra stiamo crescendo di giorno in giorno. Dobbiamo però rimanere con i piedi per terra perchè c’è ancora tanto da lavorare. Dobbiamo continuare su questa strada e lo faremo anche nei mesi estivi durante il nostro Campus Estivo”.

