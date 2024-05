Il parco costiero di ponente a Scoglitti comincia a prendere forma. Proprio in questi giorni la ditta aggiudicataria dell’intervento ha provveduto a installare le prime attrezzature. “Stiamo parlando di un progetto – chiarisce l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro – che l’amministrazione Aiello ha portato avanti seguendone l’iter per il completamento. Stiamo parlando di un elaborato progettuale Po Fesr 2014-2020, azione 966, che si pone l’obiettivo di riqualificare la zona, tutta quella vasta area in prossimità della lanterna che era in effetti inutilizzata. Si è puntato a promuovere la progettazione di spazi per la collettività, per i grandi e per i bambini. Ma anche grande attenzione all’aspetto riguardante l’abbattimento delle barriere architettoniche, altrimenti sarebbero spazi letteralmente irraggiungibili per chi ha difficoltà deambulatorie. Stiamo parlando di un progetto rispetto a cui è stata già montata la prima area primaria della bambinopoli. Ci sarà anche l’installazione di un’area picnic con le relative panchine e i tavoli dove poter stazionare e quindi trascorrere le giornate in un contesto ricreativo. Sarà anche installata un’area fitness e un altro spazio adibito a cineteatro. Le passerelle sono già state collocate e sono visionabili da parte di tutti. Ci sono anche quelle che permettono di arrivare sino alla battigia. Inoltre, avremo modo di sistemare al più presto tutte le attrezzature per attivare un campo di beach soccer e un campo di beach volley con il beach tennis. E ci saranno anche degli spazi adibiti al campetto per il tam beach. Attività visionabili da parte di tutti e che continuano a certificare l’impegno di questa amministrazione comunale da ogni punto di vista. Tutto questo perché, grazie alla sapiente guida del sindaco Aiello, siamo l’amministrazione comunale che ha come obiettivo quello di fare rinascere al meglio la città di Vittoria e la frazione di Scoglitti a dispetto di chi perde solo tempo a screditarci. Ma la collettività ha capito chi si sta dando davvero da fare per la nostra amata città”.

