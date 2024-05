Olympia Basket Comiso. Si fanno i bilanci

L’Olympia Basket Comiso si appresta a concludere ufficialmente la stagione sportiva 2023/24. La prima squadra ha chiuso con un terzo posto assoluto il cammino nel Campionato di Serie C Unica Sicilia-Calabria al suo primo anno di permanenza dopo la conquista della Serie C Silver. Per quanto riguarda le giovanili va rimarcata la vittoria del Campionato Provinciale di categoria degli Under 14, ancora in corsa nelle finali regionali, e l’ottimo cammino nei rispettivi campionati degli Under 15, 17 e 19 questi ultimi protagonisti nella DR2 (ex Promozione) con la conquista della finale play off.

“Nel complesso – commenta il presidente Roberto Biscotto – non possiamo che essere soddisfatti perché oltre all’onorevole terzo posto della prima squadra registriamo in questa stagione l’incremento di partecipazione nei settori giovanili e il raggiungimento di importanti risultati degli Under 14, 15, 17 e 19. A tutto questo si aggiunge la migliorata professionalità dello staff tecnico, il consolidamento dei quadri dirigenziali e l’ingresso di nuovi sponsor. Insomma un lavoro che in questi ultimi anni ha riportato l’entusiasmo come ai vecchi tempi nell’ambiente degli appassionati come dimostrato dai pienoni registrati al Paladavolos. Desidero esprimere un ringraziamento di vero cuore a tutti i giocatori, ai tecnici e componenti dello staff sia dentro che fuori dal campo per l’apporto fornito, ognuno nel proprio ambito di competenza. Un ringraziamento speciale agli sponsor, in particolare al main sponsor BCC La Riscossa di Regalbuto, che anche quest’anno ci hanno supportato, sperando possano confermare il loro impegno anche per la prossima stagione, e a tutti i tifosi ed appassionati che non hanno fatto mancare la loro vicinanza”.

Oltre al bilancio il presidente Biscotto traccia anche le prospettive future per la società annunciando importanti novità: “Stiamo lavorando alacremente per un futuro pieno di prospettive. A tal proposito desidero annunciare che a partire dalla stagione sportiva 2024-25 l’Olympia Basket Comiso prenderà direttamente in carico anche la gestione del settore minibasket attraverso la nostra equipe di istruttori altamente qualificati pronti a trasmettere non solo le competenze tecniche ma anche i valori fondamentali dello sport. Assumendo la gestione diretta del minibasket, vogliamo assicurarci che i nostri piccoli atleti ricevano un’educazione sportiva di alta qualità che li accompagni nel loro percorso di crescita non solo come giocatori ma anche come persone. Le attività di minibasket partiranno già quest’estate con diverse iniziative dedicate durante le quali i bambini e le loro famiglie potranno conoscere gli istruttori, partecipare a giochi e attività dimostrative e iscriversi ai corsi. Per il resto è innegabile che buona parte del futuro dell’Olympia è legato alla realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport. A tal proposito desidero ringraziare l’amministrazione comunale per l’attenzione dimostrata. Se i tempi di realizzazione saranno rispettati l’inizio dei lavori dovrebbe avvenire entro la fine della prossima estate e quindi già il prossimo anno la città potrà vedere nascere la sua nuova struttura sportiva dopo oltre 40 anni. E’ chiaro che con un nuovo palazzetto a disposizione si potrà programmare meglio l’attività di medio e lungo termine e di conseguenza porre le basi per ambire a traguardi più importanti e prestigiosi per una società che proprio nel 2025 festeggerà i suoi primi 40 anni e quindi quale miglior regalo di un nuovo Palazzetto dello Sport. Con queste ottime prospettive – conclude Biscotto – non possiamo che essere fiduciosi per un futuro sempre più roseo del basket nel solco della gloriosa pallacanestro comisana che tanto lustro ha portato allo sport della provincia e non solo e che sarà celebrata venerdì 31 Maggio prossimo con una partita al Paladavolos tra le vecchie glorie dell’Olympia Basket Comiso a conclusione del primo campionato Basketball Oversize League ”.

