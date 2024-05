Arriva un pick-up antincendio per la protezione civile di Scicli

C’è anche il Comune di Scicli fra i beneficiari dei 70 pick-up antincendio consegnati ieri mattina dalla Protezione civile regionale ad altrettante organizzazioni di volontariato nelle nove province siciliane.

La cerimonia si è svolta al Foro Italico di Palermo alla presenza del Presidente della Regione Renato Schifani che ha consegnato simbolicamente le chiavi di un mezzo e del Dirigente generale del dipartimento di Protezione civile siciliana Salvatore Cocina.

I pick-up saranno un importante supporto allo spegnimento degli incendi e saranno utilizzati anche nel pattugliamento e quindi per la prevenzione, specialmente nei giorni di allerta rossa quando è maggiore il rischio di roghi.

Al Comune di Scicli e al neonato gruppo di volontariato di protezione civile nato grazie all’amministrazione Marino è stato consegnato un Isuzu 3.000 turbodiesel intercooler allestimento Piemme & Matacena con modulo antincendio della potenza di 100 bar.

Un risultato storico per la protezione civile di Scicli, sottolineano il sindaco Mario Marino e l’assessore al ramo, Enzo Giannone.

Le associazioni beneficiarie dei nuovi automezzi sono state selezionate secondo criteri oggettivi che ne hanno misurato l’operatività, il numero di volontari formati e pronti all’azione, la disponibilità di idonei spazi di ricovero dei mezzi, la partecipazione a esercitazioni di protezione civile e ai percorsi di formazione, e il rischio incendi nel raggio di 10 chilometri dalla sede.

Le organizzazioni opereranno, come sempre, a supporto del Corpo forestale della Regione e dei vigili del fuoco.

La campagna antincendio quest’anno è stata anticipata dalla Regione al 15 maggio, estendendo a cinque mesi e mezzo il periodo in cui è operativa la macchina di contrasto ai roghi boschivi.

A Scicli ben quattro volontari del gruppo comunale di protezione civile sono stati abilitati a espletare servizio antincendio.

Il sindaco Marino ha ringraziato il Presidente Schifani e il direttore Cocina per l’attenzione al territorio di Scicli.

Le caratteristiche del pick-up antincendio affidato al Comune di Scicli

L’Isuzu Aib (antincendio boschivo) è stato ideato per rapidi interventi di attacco a focolai boschivi consistenti. Ha una motopompa molto potente, versatile, completa di manichette antincendio d’attacco alle fiamme e tubo semirigido di bonifica. Ha un serbatoio di acqua in acciaio inox da 600 litri e una lancia mitra in grado di erogare fino a 150 litri di acqua al minuto.

