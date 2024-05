Tamponamento a catena. Grave una donna trasportata in elisoccorso

Un tamponamento a catena ha coinvolti tre veicoli sull’autostrada A18 nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, in direzione di Messina. Sul posto sono intervenuti le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la Polstrada di Giardini Naxos. Tra i feriti coinvolti nel grave incidente, una donna, viste le sue gravi condizioni, è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi. Chiuso al traffico un tratto di autostrada. Sull’arteria si è formata una coda di circa 5 chilometri.

