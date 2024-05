Antonina Margiotta nuovo Segretario Generale del Comune di Comiso

Il Comune di Comiso si dota del nuovo Segretario Generale. Si tratta di Antonina Margiotta. “La dottoressa Margiotta ha già una rispettabilissima esperienza sul campo”

“Si è insediata da pochi giorni il nuovo Segretario Generale del Comune – spiega il Sindaco Maria Rita Schembari – Antonina Margiotta che, nonostante la giovane età, è già molto esperiente nel suo campo, avendo operato per diversi anni al nord e poi in Sicilia, sia in provincia di Trapani, sia a Pozzallo. Siamo certi – ancora il primo Cittadino- che questa esperienza apporterà i suoi frutti a servizio della nostra comunità con un lavoro espletato di concerto con il sindaco e con tutta l’amministrazione, oltre che con i dirigenti del comune che ha incontrato ufficialmente lunedì 6 maggio presso l’Aula Consiliare per ricevere il benvenuto e conoscere personalmente le posizioni organizzative dell’ente”.

Margiotta che dal 2016 svolge il ruolo di Segrataria Generale, dal canto suo, ha ringraziato il Sindaco e gli amministratori tutti, per la fiducia in lei riposta, e ha dichiarato che si impegnerà a dare il meglio per la comunità di Comiso.

Salva