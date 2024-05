Vittoria, ciclomotore rubato. Due denunce per ricettazione

Nei giorni scorsi, in ore notturne, nel centro abitato di Vittoria, gli agenti del Commissariato hanno denunciato in stato di libertà, due magrebini ritenuti responsabili del reato di ricettazione in concorso.

Nel dettaglio, ad esito di un controllo di routine, dopo aver fermato i due cittadini stranieri mentre viaggiavano a bordo di uno scooter, accertavano che il medesimo veicolo risultava essere provento di furto; i due stranieri, due tunisini rispettivamente di 26 e 30 anni, risultavano essere irregolari sul territorio nazionale.

Salva