Atletica. La “Castello Città di Modica” ad Avola con 3 staffette

Sabato 4 Maggio, presso il campo sportivo di Avola, si sono svolti i campionati regionali assoluti di staffette 2024. La società sportiva dilettantistica ”Il Castello Città di Modica” ha presentato ben tre staffette. Una “4×100” nella categoria ragazze, una “4×100” nella categoria assoluti maschili e una “4×800” nella categoria assoluti maschili. La staffetta femminile, nonostante fosse in buona posizione, per una infrazione nella terza frazione, al passaggio del testimone, non ha ultimato la prova. Le due staffette maschili, hanno ben figurato. La “4×100 maschile assoluti”, composta da Calabrese Terranova, Adamo e e Cerruto, ha chiuso la prova con il tempo di 56”20, stabilendo il record della società. La “4×800” composta da Enzo Di Raimondo, Giannì, Giovanni Di Raimondo e Terranova, ha ultimato la prova con il tempo di 12’16”90. Soddisfatto il presidente Carlo Adamo: “Pur non essendo degli specialisti i ragazzi hanno condotto una bella prova, in attesa di ripetersi ai Campionati Regionali Individuali”.

Salva