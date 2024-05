Cinquantuno nuovi parcheggi ‘liberi’ al quartiere Sorda

Ben cinquantuno nuovi posti di parcheggio non a pagamento, sono stati ‘liberati’ al quartiere Sorda e in particolar modo, nell’area di via Resistenza Partigiana. Ventisette, sono nel piazzale Beniamino Scucces, spazio antistante l’ex tribunale. Venti invece, sono sparsi lungo tutta la via Resistenza Partigiana e quattro, infine, in via San Giuliano. Lo rende noto il comandante la Polizia Locale Rosario Cannizzaro che ha lavorato assieme ai suoi collaboratori, per individuare i nuovi parcheggi liberi nella popolosa zona. Si tratta di un’importante boccata d‘ossigeno per ciò che riguarda i posteggi e nello specifico in un’area a forte densità di auto.

