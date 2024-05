Modica diventa Ente di Servizio Civile Universale. Occasione per i giovani

Il Comune di Modica ha ottenuto l’iscrizione all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale. Un risultato ottenuto grazie al lavoro degli assessori Chiara Facello alle Politiche educative e Samuele Cannizzaro alle Politiche giovanili, impegnati per mesi con gli uffici per raggiungere questo importante obiettivo. A partire da oggi, il Comune potrà avviare in piena autonomia un progetto che vedrà numerosi giovani coinvolti. Un altro step in quel processo di crescita sociale che la nostra Città ha avviato da tempo – ha dichiarato il Sindaco – e che prosegue attraverso lusinghieri e importanti risultati come questa iscrizione. “La Città di Modica ha dimostrato di saper cogliere questa opportunità e di possedere tutti i requisiti che sono essenziali per iscriversi all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale. Il nostro Ente – hanno dichiarato Chiara Facello, Assessore alle Politiche educative e Samuele Cannizzaro, Assessore alle Politiche giovanili – si è accreditato come titolare di servizio civile attraverso l’iscrizione all’albo nazionale del Servizio Civile Universale e ciò permetterà di realizzare progetti a sostegno dei servizi al cittadino, sociali, socio-sanitari, socio-educativi, culturali, di promozione del territorio e di protezione civile e di farlo attraverso attività e programmi. Tra questi, anche la partecipazione a progetti specifici di Servizio Civile universale. Modica è uno dei soli dieci comuni in tutta la Sicilia a diventare Ente Titolare di Servizio Civile Universale. Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Il Servizio Civile Universale rappresenta una importante occasione di formazione e crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. La partecipazione ad attività del Servizio civile universale costituisce una delle azioni previste per l’accesso e la partecipazione al Supporto per la formazione e il lavoro”. Un plauso all’Amministrazione Comunale che ha saputo cogliere questa opportunità che per un anno consentirà a centinaia di giovani del nostro territorio di poter provare questa esperienza altamente formativa”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate non appena appresa la notizia che a partire da oggi il Comune di Modica potrà avviare in piena autonomia diversi progetti di servizio civile che spazieranno dai servizi al cittadino ai servizi sociali, da quelli soci sanitari a quelli soci educativi, culturali, di promozione del territorio e di protezione civile. Adesso ci sarà spazio per i vari enti interessati ad accreditarsi presso il Comune e partecipare così attivamente al Servizio Civile Nazionale. La Diocesi di Noto ha già chiesto di poter partecipare e presto altri lo faranno fino a ottobre, limite massimo per accreditarsi presso il Comune di Modica. Il Servizio civile universale rappresenta una importante occasione di formazione e crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese”.

Salva