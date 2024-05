Cina. Lancio missione lunare (lato oscuro) il 3 maggio

La China National Space Administration (CNSA) ha annunciato che prevede di lanciare la missione Chang’e 6 venerdì prossimo, 3 maggio, quando il veicolo spaziale partirà dal Wenchang Space Field, Hainan, utilizzando un razzo vettore Long March-5 Y8. L’obiettivo principale della missione è quello di diventare la prima nazione a raccogliere campioni dalla faccia nascosta della Luna, una regione poco esplorata che ha suscitato grande interesse nella comunità scientifica internazionale, in un gruppo selezionato di paesi come gli Stati Uniti, Russia e Cina. Chang’e 6, composto da un orbiter, un lander, un elevatore e un modulo di rientro, sarà destinato al bacino Aitken-Polo Sud, un’area con caratteristiche geologiche uniche che potrebbe offrire risposte sulle origini e l’evoluzione del nostro satellite naturale. Le autorità cinesi hanno approfondito il sistema di previsione meteorologica per garantire il successo del lancio e hanno già progettato 10 traiettorie alternative per sfruttare al meglio la stretta finestra di lancio, che consiste in due giorni e 50 minuti per ciascuna di esse. L’elevatore avrà la funzione di trasportare i campioni lunari raccolti dal lander al lunar orbiter e una volta lì, i campioni verranno trasferiti al modulo di rientro, che li riporterà sulla Terra per le analisi di laboratorio. L’avanzamento chiave di questa missione è stato il lancio del satellite Queqiao 2 il 20 marzo. Questo satellite faciliterà la comunicazione tra la sonda Chang’e 6 e la Terra, garantendo la trasmissione dei dati. Il programma Chang’e (che prende il nome da una dea che secondo la cultura cinese abita sulla luna) è iniziato con il lancio di una prima sonda nel 2007. La più recente sonda lunare cinese, Chang’e 5, ha viaggiato verso il satellite nel 2020, da dove ha raccolto 1.731 grammi di materiale lunare. Negli ultimi anni, Pechino ha investito molto nel suo programma spaziale, raggiungendo traguardi importanti come il successo dell’atterraggio di Chang’e 4 sul lato nascosto della Luna nel gennaio 2019, qualcosa che nessun Paese aveva raggiunto fino ad oggi. I preparativi sono nella loro fase conclusiva, compreso un test finale che comprende tutti i sistemi pertinenti la missione.

Salva