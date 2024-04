Sfuma il sogno playoff per il Ragusa Calcio

E’ stato un Ragusa generoso, accorto tatticamente, capace di interpretare la partita al meglio, secondo le indicazioni dello staff tecnico. E’ mancato, di fatto, solo il gol alle aquile azzurre di mister Giovanni Ignoffo che sono scese in campo al Fresina di Sant’Agata con piglio volitivo e che hanno subito un goal per l’unico errore commesso in difesa, costato la sanzione del penalty, trasformato da Mincica al 77’ quando ormai sarebbe stato tardi per tentare qualsiasi recupero. Svanisce, dunque, il sogno playoff ed è un peccato perché questa squadra ha dimostrato di potersela giocare ad armi pari con chiunque. Il Ragusa chiude la stagione (l’ultima giornata sarà disputata domenica prossima ma gli azzurri non saranno della partita perché osservano il turno di riposo) all’ottava posizione e con cinquanta punti in classifica. Ottava posizione certa perché le squadre che stanno dietro, con soli tre punti a disposizione, non potranno raggiungere il sodalizio azzurro la cui posizione, quindi, da questo punto di vista, resta blindata. “Grandi emozioni durante la gara – commenta mister Ignoffo – perché ho visto i miei ragazzi che, fino all’ultima giornata, fino all’ultimo minuto, hanno provato a fare quello che era giusto fare e, ovviamente, sono andati anche oltre. Dopo il rigore la partita non ha preso la piega giusta, però posso dire che, fino a quel momento, siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo preparato e l’abbiamo fatto pure bene. Certo, qualche imperfezione sotto porta non ci ha aiutato. Ed è un peccato perché lo svantaggio subito è stato figlio di un nostro errore. Detto questo, complimenti al Città di Sant’Agata che è riuscita a portarla a casa e che si proietta in zona playoff. Siamo dispiaciuti, ovviamente, ma non delusi perché sappiamo di avere dato tutto, ed è questo l’aspetto per me più importante, sino alle battute conclusive per cercare di cavalcare questo sogno, questa speranza di accedere alla griglia degli spareggi. I ragazzi, nel corso dell’intera stagione, sono stati davvero spettacolari. E voglio ringraziarli per quello che hanno fatto. Ma, naturalmente, ci sarà il momento giusto per tracciare i bilanci. Al momento posso dire che la società mi ha messo a disposizione un gruppo meraviglioso e tutto questo va sottolineato”.

