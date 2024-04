Ultima grande sfida per il Modica calcio. Arriva l’Enna

Ultima gara di campionato per il Girone B di Eccellenza, al “Vincenzo Barone” arriva la vincitrice del campionato, l’Enna, in un clima di festa con il Modica che ha già conquistato i playoff e che giocherà con l’obiettivo di aggiungere tre punti alla sua classifica.

Per i rossoblu capitanati da Vindigni, è una partita da vincere con un occhio al finale tra Atletico Catania e Milazzo. In caso di vittoria, con una sconfitta del Milazzo e l’eventuale vittoria del Paternò in Coppa Italia, la formazione della Contea andrebbe diretta alla fase finale dei Playoff. Una sfida quindi del tutto distante da quella ininfluente dipinta dai più.

“Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto fin qui, così come mi reputo felice di aver raggiunto i playoff con una giornata d’anticipo – dichiara Settineri – Quella di domani è una partita importante, dobbiamo ottenere il massimo risultato per sperare in un cammino migliore successivamente. Probabilmente questa sarà l’ultima per il nostro capitano in un campionato e quindi spero ci possa essere un clima di festa per tanti motivi, sicuramente lo sarà per noi e per l’Enna al quale vanno i miei complimenti. Non so cosa ci aspetta ai playoff, quel che è certo è che ci siamo posti degli obiettivi e vogliamo centrarli, tutto passa dal lavoro e dalla coesione, sicuramente sia io che i miei ragazzi ce la metteremo tutta”.

Di seguito l’elenco dei convocati per la sfida contro l’Enna di Domenica:

Portieri: Basso, Marino, Trovato N.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni.

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cavallo, Cicero, Guerci, Palermo, Prezzabile, Strano.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Famà, Yu Suwa.

