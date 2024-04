Ippica. Salto ad ostacoli, ottimi piazzamenti per atleti Sir

Uno sport che è anche metafora della vita: non arrendersi di fronte agli ostacoli che si presentano lungo il percorso. Così gli atleti della Sir (Società Ippica Ragusana) anche ad Augusta, nelle selezioni Ponyadi e Progetto sport di salto ad ostacoli, confermano il loro ottimo stato di forma. La ‘spedizione’ ragusana schiera 8 atleti (Martina Sole Mazzone, Annablu Pluchino, Carlotta Guerrieri, Elena Arezzo, Azzurra Migliorisi, Lisa Orecchio, Sofia Agosta e Alessandra Campo) coadiuvati del tecnico Mario Scribano e dall’ istruttrice Matilde Boscarelli. Il team conquista un primo posto, nella categoria progetto sport base, con Azzurra Migliorisi, secondo posto per Elena Arezzo nella categoria L70, quarto e quinto posto rispettivamente per Carlotta Guerrieri e Martina Sole Mazzone. Alessandra Campo domenica conquista il terzo posto in una delle categorie più difficili della manifestazione. Tutte le amazzoni riescono, comunque, a ottenere ottimi piazzamenti nelle loro categorie. In una prova di salto ad ostacoli la complicità tra cavallo e cavaliere deve essere perfetta e la concentrazione assoluta: velocità, tecnica e coraggio caratterizzano questa disciplina in cui è fondamentale completare il percorso senza alcuna penalità. Le regole del salto ad ostacoli sono piuttosto semplici: bisogna saltare tutti gli ostacoli del percorso nell’ordine indicato senza che il cavallo faccia cadere le barriere o che si rifiuti di saltare. I prossimi appuntamenti saranno al circolo Ippico La Contea di Modica il 10-11-12 maggio e poi gli attesissimi campionati regionali all’ Adim di Augusta il 31-1-2 giugno.

