La Sicilia esulta grazie al 10eLotto. Nell’estrazione di martedì 23 aprile, come riporta Agipronews, centrate quattro vincite per un totale di 68.500 euro: 22.500 euro sono stati vinti a Modica, con un “6 Extra”; 20mila a Bagheria e Porto Empedocle; 6mila a Pace del Mela, in provincia di Messina. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 29 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,3 miliardi di euro da inizio anno.

