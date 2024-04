Pozzallo. Ignoti appiccano fuoco ma i pompieri arrivano subito

Una bravata che indubbiamente poteva costare caro. Ignoti, alle porte della città, zona alta di Raganzino, nei pressi dello svincolo che introduce alla zona industriale Modica-Pozzallo, hanno pensato bene di ingannare il tempo con il più stupido dei passatempi, cioè quello di appiccare il fuoco ad una pira di oggetti di plastica, ferro e carta. Il fumo nero che si è alzato ha attirato l’attenzione di qualche passante, il quale ha subito allertato i volontari della Protezione Civile di Pozzallo, i quali, a loro volta, hanno avvisato i vigili del fuoco del distaccamento di Modica. Il tutto attorno alle ore 10.

Giunti con una autobotte, i solerti pompieri hanno spento le fiamme in poco meno di una ventina di minuti, e fortunatamente non stati segnalati altri episodi simili in zona. Il vento, poi, poteva essere un buon alleato per la propagazione del fuoco. Lo spegnimento delle fiamme in tempi rapidissimi ha evitato il peggio. ‎<Questo messaggio è stato modificato>

