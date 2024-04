Menzione speciale per “I pionieri” del modicano Luca Scivoletto

Il film “I Pionieri” dello sceneggiatore modicano Luca Scivoletto, ha vinto il Premio Carlo Mazzacurati – Menzione Speciale al “Film Nascosto” 2024. Il film, racconta l’avventura di due ragazzi preadolescenti, cresciuti all’ombra di un PCI poco amato nella Sicilia di fine anni ’80. Nella Sicilia del 1990 il comunismo è morente, ma non per i genitori di Enrico Belfiore (Mattia Bonaventura), ragazzo il cui nome deriva dall’ammirazione paterna per Berlinguer (Claudio Bigagli), da cui immagina di essere seguito e consigliato come fosse il suo grillo parlante. Ad aggiudicarsi, ex aequo, il Premio Carlo Mazzacurati 2024, destinato al miglior personaggio cinematografico dell’anno, sono Carmen de L’invenzione della neve e Caterino Lamanna di Palazzina Laf. Si tratta della prima edizione del Premio “Carlo Mazzacurati”, promosso dalla Scuola di Cinema “Carlo Mazzacurati” e dal Cinema Odeon di Vicenza.

“È un’enorme gioia – commenta Scivoletto -. E anche un particolare orgoglio, vista la persona a cui il premio è intitolato. Grazie alla giuria, a Marina ed Emilia Mazzacurati, alla città di Vicenza e al meraviglioso Cinema Odeon”.

