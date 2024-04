Alloggi popolari a Pozzallo. Residenti incontrano il sindaco

Incontro proficuo fra i residenti dello Iacp e il primo cittadino di Pozzallo, Roberto Ammatuna, sulla delicata questione dello sgombero per i lotti 12,13 e 14. Una delegazione aspettava con ansia il sindaco della cittadina marittima per avere le ultime e il primo cittadino non ha deluso le aspettative fornendo ampie rassicurazioni ai proprietari degli alloggi dei tre palazzi. “E’ stato un incontro civilissimo – ci dice Ammatuna raggiunto al telefono – Ho ascoltato le problematiche che sono nate in questi giorni e ho spiegato che l’Amministrazione comunale è al fianco dei cittadini e lotterà affinché si possa trovare una soluzione che soddisfi tutti. La cosa, però, non è semplice. Giorno martedì 22, presso la sede del parlamento regionale, si discuterà questo importante argomento che riguarda 48 famiglie, fermo restando che non tollererò ritardi sulla vicenda perché ci sono cittadini che aspettano risposte serie e concrete”.

Sullo sgombero e sulla possibile data della prossima settimana, non si hanno notizie certe. Si era difatti diffusa la voce che potrebbe slittare di qualche giorno ma, anche su questa tematica, Ammatuna sta lavorando alacremente. “Non ci sono novità su una possibile proroga – dice il sindaco – resta ferma la data di martedì per lo sgombero, ma non escludo che ci possano essere novità durante questa settimana”.

Una punta di acido il sindaco la riserva al presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, restio, a suo dire, a muoversi per un sopralluogo in città. Ancora Ammatuna. “In altre regioni – afferma il sindaco – un altro presidente, come ha fatto, ad esempio, Bonaccini in Emilia, sarebbe corso a visitare la città in questione al fine di verificare quanto successo, ed invece nulla. Io sarei stato disposto anche a partire in queste ore per Palermo per chiedere un’audizione, al contrario invece vedo che i problemi di Pozzallo, da parte di questo presidente, sono ignorati. Eppure questo è un grosso problema. Dispiace vedere questa assenza”.

I cittadini, nel corso dell’incontro, hanno chiesto conto e ragione al primo cittadino, il quale, carte alla mano, ha raccontato l’intero iter che ha portato a questa incresciosa vicenda. Dal canto loro, i cittadini presenti hanno ribadito ad Ammatuna che non si smuoveranno di un centimetro sia dalle loro decisioni sia da un possibile allontanamento da piazzale Italia. Sono previste altre forme di lotta che saranno attuate nei prossimi giorni. Il clima che si respira in città è di assoluta solidarietà per i proprietari dei lotti. Nelle prossime 24/48 ore, comunque, alla luce di quanto accadrà sia a Palermo sia nelle sedi preposte, in caso di risposta negativa, si deciderà sul da farsi per eventuali azioni di protesta che interesseranno l’intera città.

