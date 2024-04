Calcio. Il Santa Croce cede le armi anche contro la Nebros

Anche nell’ultima trasferta della stagione il Santa Croce calcio rimedia una sconfitta contro la Nebros. La cronaca della gara vedeva i ragazzi di mister Carmelo Di Salvo giocare senza timori e al 18′ sfioravano il vantaggio su uno scambio fra Caminero e Busacca con quest’ultimo che offriva una palla in profondità per Brullo che tirava angolato, ma il portiere locale parava, evitando lo svantaggio. al 32′ palla intercettata da Oki a centrocampo, lancio lungo per Busacca, il quale crossava per interligi che tirava al volo e sfiorava il palo alla sinistra del portiere. Al 38′ era ancora il Santa Croce ad essere pericoloso con una palla intercettata a centrocampo da Caminero che dribbliava un avversario e tirava dalla distanza sopra la traversa. La Nebros si faceva vedere al 23′ con un colpo di testa di Assenzio che terminava sopra la traversa. Al 41′ Caminero crossava sul secondo palo dove si trovava Spadaro che tirava al volo ma parava il portiere locale. Al 42′ la Nebros passava in vantaggio con Sciotto che con un colpo di testa superava Sisino. Nella ripresa al 3′ il Cigno sfiorava il pareggio con un tiro d Kevin Caminero sul quale il portiere locale si superava con una grande parata. Sul finale di gara i locali approfittavano della stanchezza dei giovani biancazzurri e raddoppiavano al 38′ con Petrullo e a tempo oramai scaduto triplicava con l’infaticabile Assenzio.

Il Cigno chiuderà la stagione domenica prossima contro il Paternò.

