Approvato il rendiconto 2023 del Comune di Ragusa

Il Comune di Ragusa ancora una volta ha approvato gli strumenti finanziari nel pieno rispetto delle scadenze di legge, dopo avere approvato a dicembre 2023 il bilancio preventivo 2024, il rendiconto è approvato nei termini entro il 30 aprile.

Il rendiconto 2023 dimostra un risultato di amministrazione ancora superiore a quello

degli anni precedenti.

Sono stati 30 i milioni spesi per investimenti con un indice di tempestività dei pagamenti a 21 giorni, ben 9 al di sotto del limite soglia.

Recuperati quasi 5 milioni di euro di evasione grazie alle politiche tributarie intraprese con gli avvisi bonari, la rateizzazione e i ravvedimenti operosi.

L’avanzo di amministrazione risulta essere di 1.367.400, che potrà essere utilizzato per finanziare investimenti o salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Nello specifico si evince che:

1. Rendiconto 2023 elaborato secondo principio di prudenza mediante determinazione di accantonamenti di risorse che salvaguardano anche le annualità successive; incremento del fondo passività potenziali;

2. Risultato di amministrazione in crescita e presenza di avanzo libero;

3. Il blocco della crescita dei residui attivi da entrate tributarie;

4. Incremento degli accertamenti da lotta evasione e morosità;

5. Conferma dei termini di tempestività dei pagamenti;

6. Rendiconto redatto secondo criteri di maggiore trasparenza e presentazione analitica dei dati finanziari e descrittivi come risulta dalla relazione della Giunta redatta dagli uffici finanziari;

7. Incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità a salvaguardia della riscossione e degli equilibri finanziari;

8. Riduzione della spesa corrente rispetto al 2022 di oltre 4 milioni (macroaggregato 03);

9. Incremento delle spese di investimento opere pubbliche, PNRR, agenda urbana, finanziamenti regionali e nazionali, rigenerazione urbana gestiti anche grazie alle anticipazioni finanziarie dell’ente;

10. Saldo di cassa positivo e superiore ai residui passivi della spesa corrente (titolo 1 di spesa).

I conti continuano ad essere in ordine e aumenta la trasparenza dei dati e dei risultati nei confronti di cittadini, imprese, associazioni e altri stakeholders.

