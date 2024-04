Ispica. “Stereotipi di genere nella sfera delle relazioni e dell’identità personale”. Convegno organizzato dall’Istituto Da Vinci

Si è tenuto martedì pomeriggio presso l’Aula Consiliare del Comune di Ispica il Convegno “Stereotipi di genere nella sfera delle relazioni e dell’identità personale: ripercussioni in età adolescenziale” organizzato dall’I.C “L. Da Vinci” con il patrocinio del Comune. Alla presenza della Dirigente scolastica, Prof.ssa Veronica Veneziano, del Sindaco Innocenzo Leontini e dei partner del progetto, i relatori si sono soffermati a riflettere su tutti quei comportamenti “al limite”, preludio di forme discriminatorie e su come contrastare tutte le forme di violenza, soprattutto in riferimento alla differenza di genere e nello specifico nel rispetto della figura femminile. In particolare Omaira Di Rosa, psicologa del Consultorio familiare Ispica -Pozzallo ha affrontato il tema sull’importanza della relazione e della genitorialità positiva per lo sviluppo della propria identità personale; Nadia Germano, giornalista e volontaria del Centro Antiviolenza Ipazia, ha ricordato quanto il fenomeno della violenza di genere sia alimentato da pregiudizi e stereotipi presenti nella comunicazione e nel linguaggio quotidiano e come vada contrastato con un approccio sistemico e multidisciplinare; Rosita Solarino, psicologa e operatrice dello sportello di ascolto Fuori dall’Ombra dell’Associazione Ipso-Facto di Modica ha parlato del codice Rosa e dei servizi presenti sul territorio; il S.Com.C. Rosario Sigona, del commissariato di Modica, ha illustrato i protocolli attivati dalle Forze dell’Ordine in caso di reati di violenza.

Il convegno si inserisce nell’ambito del progetto Artediognigenere “In piedi Signori davanti ad una Donna” realizzato con il contributo della Regione Sicilia. “Laboratori di scrittura creativa, arte, musica e teatro e incontri propedeutici di sensibilizzazione con esperte ed esperti del settore – ha spiegato la referente, la prof.ssa Daniela Ganci- hanno caratterizzato le attività in questo anno scolastico e che vedrà la sua fase conclusiva nel mese di giugno con la messa in scena di un coinvolgente lavoro teatrale che sta impegnando con grande entusiasmo i ragazzi della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo L. Da Vinci di Ispica a 360°. Un ringraziamento particolare – continua la Ganci – va alla Dirigente scolastica Veronica Veneziano che promuove e sostiene con forza iniziative eccellenti come queste, indispensabili alla collaborazione scuola famiglia con l’obiettivo comune di formare cittadini attivi e consapevoli, in grado di esercitare un ruolo costruttivo per una società più civile ed equa”.

Salva