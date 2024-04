Progetto scuolabus elettrici a Ragusa. Caruso, Bennardo e Zagami presentano interrogazione

I consiglieri comunali di Ragusa Federico Bennardo, Rossana Caruso e Sebastiano Zagami, hanno protocollato ieri un’interrogazione per ottenere aggiornamenti sull’avanzamento del progetto di implementazione degli otto nuovi scuolabus totalmente elettrici, finanziato tramite il “Decreto clima”.

A seguito dell’annuncio del sindaco Peppe Cassì del 9 marzo 2023, che ha sottolineato il successo del Comune di Ragusa nel posizionarsi al primo posto nella graduatoria del bando ministeriale, ottenendo 1.248.000 euro di finanziamento, i consiglieri hanno espresso il loro pieno sostegno a questa importante iniziativa che migliorerà significativamente la sostenibilità del trasporto scolastico. L’interrogazione presentata, infatti, mira a chiarire i dettagli relativi agli attuali progressi nel processo di acquisto delle vetture, le tempistiche previste per la loro messa in servizio e le eventuali difficoltà incontrate che potrebbero influenzare i tempi o l’efficacia del progetto.

I consiglieri hanno sottolineato l’importanza di ricevere informazioni dettagliate per poter monitorare e supportare adeguatamente il progresso verso un trasporto scolastico più ecologico e sostenibile. “Attraverso la nostra richiesta – dichiarano Bennardo, Caruso e Zagami – desideriamo conoscere lo stato dell’arte e ci impegniamo a promuovere la transizione ecologica a Ragusa, sottolineando l’importanza di integrare considerazioni ambientali ed educative nei servizi comunali. Siamo fiduciosi che gli amministratori destinatari della nostra interrogazione, il sindaco Cassi e gli assessori Catia Pasta, Mario D’Asta e Giovanni Gurrieri, risponderanno nei tempi previsti dal regolamento comunale. Ci rendiamo disponibili a offrire ogni ulteriore supporto necessario per facilitare il completamento di questo processo tanto importante per il futuro del nostro Comune”.

