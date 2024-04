Marina di Modica. Piazza Mediterraneo pronta ai primi di giugno?

Dovrebbe essere pronta (il condizionale è d’obbligo, non si sa mai) entro i primi di giugno piazza Mediterraneo a Marina di Modica. Dopo la sospensione dei lavori, con motivazioni che hanno convinto pochi o nessuno, ieri finalmente, dopo che sono intervenuti gli “stati generali” per sbloccare la situazione, che a dire il vero stava cominciando a preoccupare seriamente in vista dell’avvicinarsi la stagione estiva, tutto “sembrerebbe “rientrato. Adesso occorre accelerare i tempi e pensare ai parcheggi, cosa non facile se non si metta mano al portafogli, perché occorre convincere i privati per mettere a disposizione le aree in comodato d’uso. Da quanto emerso durante il summit, sembrerebbe che alcune aree da destinare ai parcheggi, siano state individuate nelle adiacenze la stazione dei carabinieri e in via Flavio Gioia, nei pressi della terza piazzetta, occorrerà solamente convincere i proprietari. C’è una cosa però che in tanti si sono chiesti, come mai è stata necessaria la presenza dell’On. Abbate, forse perché i finanziamenti sono figli della passata amministrazione o magari per avere maggiori garanzie per la fine dei lavori. La riqualificazione di piazza Mediterraneo è un’opera finanziata interamente con i fondi del Pnrr.

