Diritti previdenziali 2024: le novità per garantire i diritti

Il settore previdenziale, sempre in evoluzione, offre nel 2024 nuove sfide e opportunità per individui quali persone con invalidità e pensionati. Questi ultimi sono titolari di diritti fondamentali garantiti dall’INPS, alcuni dei quali volgarmente definiti “inespressi”.

Adire agli Avvocati Stefano Di Giacomo ed Antonino Di Giacomo dell’Unione Nazionale Consumatori di Modica – è il primo passo per accedere a tali diritti, anche se il processo può risultare complesso, ma cerchiamo di capire meglio quali sono e a cosa hanno diritto.

Maggiorazioni e arretrati: Una finestra di opportunità per gli ultrasessantenni

Il 2024 vede confermati importanti diritti per gli invalidi civili ultrasessantenni, individui che, superati i 60 anni di età e in condizione di invalidità totale con un reddito limitato, possono richiedere maggiorazioni e arretrati. A differenza del passato, oggi è possibile richiedere arretrati non solo per gli ultimi cinque anni ma per gli ultimi dieci. Ciò vale dal momento in cui si compiono 60 anni, se già riconosciuti come invalidi civili totali, o dal riconoscimento dell’invalidità totale, se avvenuto dopo i 60 anni. Anche gli invalidi infrasessantenni e ultra diciottenni possono accedere agli arretrati come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 152 del 2020, ma in questo caso possono chiederli al massimo dal 20 luglio del 2020 con decorrenza dalla sentenza della Corte Costituzionale.

Assegno di vedovanza: supporto economico

L’assegno di vedovanza continua a essere un contributo per gli invalidi civili totali o per chi percepisce l’indennità di accompagnamento. Questo contributo aggiuntivo, particolarmente rilevante per chi ha un reddito inferiore al limite annuale, può essere richiesto anche dopo la domanda di reversibilità, con la possibilità di ottenere arretrati in atto l’importo ammonta ad € 52,91 con diritto agli arretrati per un massimo di 5 anni.

L’indennità di accompagnamento nel 2024

L’indennità di accompagnamento, erogata dall’INPS, offre una somma di € 531,76 euro a chi si trova in condizioni di particolare bisogno, quali l’impossibilità di svolgere atti quotidiani della vita, l’impossibilità di deambulare autonomamente o la condizione di malato oncologico sottoposto a chemioterapia che necessita di assistenza durante il periodo delle cure.

Il 2024 porta con sé nuove sfide con riferimento anche al potenziale cambio della valutazione delle tabelle di invalidità civile ma anche nuove opportunità nel campo dei diritti previdenziali. Essere informati e consapevoli dei propri diritti e delle procedure per farli valere rappresenta il primo e più importante passo verso il loro effettivo riconoscimento.

Novità in arrivo per la legge 104 del 1992

Recentemente è stata presentata alla Camera dei Deputati un’interrogazione a risposta scritta, proposta dall’Onorevole Fabrizio Benzoni al Ministro della Salute, Roberto Speranza, riguardante la necessità di aggiornare la tabella di valutazione dell’invalidità civile, contenuta nel Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992. Questa tabella, pur essendo un riferimento fondamentale per il riconoscimento dell’invalidità civile, necessita di revisioni per riflettere le attuali conoscenze mediche.

L’interrogazione evidenzia l’importanza di aggiornare la “Tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e per le malattie invalidanti” del Ministero della Salute, che si basa sulla classificazione internazionale delle malattie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tale classificazione viene regolarmente aggiornata e include diverse malattie e traumi.

Attualmente, la tabella include alcune malattie rare quali l’emoglobinuria parossistica notturna, la mielofibrosi e la talassemia major, stabilendo per queste specifiche percentuali di invalidità. Tuttavia, molte altre patologie rare non sono esplicitamente menzionate, il che lascia alla discrezione della commissione INPS la valutazione della percentuale di invalidità basata sull’incidenza della malattia sui vari organi e sistemi, nonché sulle capacità lavorative del richiedente.

L’interrogazione sottolinea che le persone affette da malattie rare possono incontrare difficoltà significative durante il processo di valutazione, dovute alla possibile mancanza di familiarità con la patologia da parte del medico INPS o della commissione medico legale incaricata di certificare l’invalidità civile. Questa mancanza di conoscenza può ostacolare significativamente il riconoscimento dell’invalidità.

Inoltre, è ben noto che molte malattie rare impediscono agli individui di mantenere una qualità di vita normale e di svolgere attività lavorative, compromettendo gravemente la loro integrità psicofisica. Proprio per questi motivi, l’Onorevole Benzoni ha sollevato la questione, sottolineando l’urgente necessità di un aggiornamento che tenga conto delle evoluzioni scientifiche e mediche.

Avv. Stefano Di Giacomo

Avv. Antonino Di Giacomo

