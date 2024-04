20enne residente nel ragusano arrestata nel Mantovano

Una ventenne di origine albanese, residente in provincia di Ragusa, è stata arrestata dai carabinieri di Curtatone e dai colleghi di Borgo Virgilio e Bagnolo San Vito. La giovane è stata trovata, nel corso di una perquisizione, con una pistola con matricola parzialmente abrasa e 20 cartucce, 103 grammi di cocaina di cui 50 grammi già pronti in piccole dosi per lo spaccio e 50 grammi di hashish anche questo già suddiviso in dosi, nonché due bilancini di precisione. Ai militari la giovane era stata segnalata da un cittadino del posto, che ha notato un via vai sospetto nei giardini pubblici di Cerese. I carabinieri hanno raggiunto il luogo dove hanno fermato la ragazza che, sorpresa dall’arrivo della gazzella, non è riuscita a liberarsi della pistola e della droga, che ha consegnato ai militari.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentarsi ogni giorno alla Polizia Giudiziaria.

