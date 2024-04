Joseph Lu conquista tre statuette a Lil Music Award

L’artista modicano Giuseppe Lucenti (alias Joseph Lu), continua nella sua corsa al successo, infatti, proprio in questi giorni è riuscito a raggiungere grandi traguardi. Il 5 Aprile scorso è riuscito a conquistare 3 statuette ai Lit Music Awards a New York, 2024 LIT Music Awards Gold Winner within the LIT Instrumentalists – “Night In The Sky” Best Composer category. 2024 LIT Music Awards Gold Winner within the LIT Instrumentalists – “Night In The Sky” Best Instrumental Melodies category 2024 LIT Music Awards Gold Winner within the LIT Instrumentalists – “Oceano” Best Instrument Song category.

I Lit Music Awards sono un concorso musicale internazionale che celebra e onora i talenti musicali eccezionali provenienti da tutto il Mondo, i Lit sono Musica Awards sono il luogo in cui l’eccellenza musicale diventa protagonista nel settore dell’intrattenimento, celebrando il cuore pulsante della scena musicale globale. Quando talento e passione si uniscono, nella maggior parte dei casi si riesce a raggiungere grandi risultati, come quelli che Joseph Lu, sta ottenendo, grazie alla sua ricerca continua di nuovi traguardi. Non mollare mai, è il suo obiettivo, fare sempre di più e meglio è invece la sua volontà, perché come dice lo stesso artista, la passione per la musica, non si può inventare, devi avercela dentro.

