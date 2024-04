Ragusa, “La sostenibilità ambientale: un impegno condiviso”

“La sostenibilità ambientale: un impegno condiviso” è il titolo dell’evento in programma venerdì dalle 18 nell’ex chiesetta di San Bartolomeo a Ragusa. Aperto al pubblico, è il primo di una serie di iniziative organizzate dall’assessore comunale all’Ambiente, Mario D’Asta, e dal presidente dell’associazione culturale Orazio Giunta, Franco La Rosa, oltre che da Daniela Cilia, specialista di comunicazione della sostenibilità. I cambiamenti climatici e i temi della sostenibilità stanno diventando sempre più rilevanti nella nostra società e nella vita di tutti noi. Per rispondere alla crescente esigenza di maggiore chiarezza coinvolgendo i cittadini e sostenendo il territorio in questa fase di transizione, si è voluta avviare una serie di incontri dal titolo “Sostenibilità: quale futuro?”. L’obiettivo è condividere le conoscenze e le esperienze degli ospiti, discutere i progetti di sostenibilità della città e coinvolgere i cittadini rispondendo alle loro domande. “Questa è un’occasione – dice l’assessore D’Asta – per capire meglio in quale direzione la sostenibilità ci sta portando e come noi possiamo prepararci e contribuire”.

Venerdì interverranno Pierluigi Catalfo, presidente del corso di laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile dell’Università di Catania a Ragusa Ibla, che parlerà di come la sostenibilità sta cambiando il modo di fare impresa, lo stesso assessore D’Astache illustrerà i progetti di sostenibilità della città, la specialista Cilia che introdurrà il tema della sostenibilità. Parteciperanno il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, l’assessore alla Pubblica istruzione Catia Pasta, l’assessore al Centro storico Giovanni Gurrieri e il consigliere comunale Carla Mezzasalma.

