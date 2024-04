Calcio, “Giustizia Iblea” 7^ alla Coppa Europea “Eurolawyers”

La squadra di calcio “Giustizia Iblea” ha partecipato alla”Eurolawyers” alla coppa europea di calcio per avvocati e magistrati che si è svolta dal 3 al 7 aprile a Calvià, sull’isola di Maiorca in Spagna. Nel corso del torneo la “Giustizia Iblea” si è piazzata al settimo posto dopo aver affrontato cinque compagini: il Barreau di Lione (Francia), il Nazareth (Israele), il Master Ungheria,

la Abogados Baleares e la Advocatus Croatia.

“Giustizia Iblea” è formata da avvocati e magistrati di Ragusa, con innesto di alcuni avvocati di Pescara, Perugia e Roma. Allenatore è Fabrizio Cingolani, ex magistrato del Tribunale di Ragusa

trasferitosi al Tribunale di Pescara, e capitano l’avvocato Pietro Armenia di Ragusa; team manager è il dott. Claudio Maggioni del Tribunale di Ragusa.

Lo scorso anno la squadra iblea aveva preso parte al torneo “Nations Cup” a Saint-Tropez, classificandosi pure al settimo posto. In occasione della manifestazione, la squadra, con il prezioso ausilio della ASD “Futsal Ragusa”, ha raccolto i contributi di alcuni sponsor per coprire in parte i costi per la partecipazione al torneo e l’acquisto del materiale sportivo ed ha destinato il 25% delle somme raccolte in beneficenza all’associazione “Raggio di Sole” Onlus, sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti autistici, con sedi operative a Ragusa e Modica. L’iniziativa è nata grazie a un’idea di Graziano La Terra, uno dei genitori dell’associazione. Gli sponsor che hanno fornito il loro contributo per questa iniziativa sono Kasarreda, SP Group (società gestita dall’ex calciatore Simone Pepe), Giap, SM Ufficio, Sicurt e Allianz Agenzia di Modica.

