FDI Pozzallo: “Basta chiacchiere, vogliamo spiegazioni”

“Il vittimismo politico continua a lievitare a Pozzallo tra le mura di Palazzo La Pira. E quando i problemi sopraggiungono non vengono valutati come conseguenza di propri errori; per farla

facile, si attacca il nemico, addossandogli tutte le possibili colpe della situazione diventata difficile da gestire”. Fratelli d’Italia chiede spiegazioni al sindaco Ammatuna circa la riapertura della Circonvallazione e circa il presunto silenzio da parte della Regione sembrano non trovare motivazioni di sorta e giustificazioni.

“Il sopralluogo da parte della Regione – spiega FdI – è avvenuto il 25 marzo 2024, vale a dire appena dieci giorni lavorativi. Di contro dall’assegnazione della circonvallazione sotto responsabilità comunale sono trascorsi quattro anni. Quindi il Sindaco polemizza con la Regione ed il centro destra già dopo 10 giorni quando per quattro anni ha dormito. Forse non ha capito che esiste un progetto da elaborare, una gara di lavori da fare e non un semplice finanziamento da procurare. I danni che ha la circonvallazione di Pozzallo sono enormi; non si tratta solo di asfalto da rifare, ma di giunti da riprendere, di cavalcavia da porre in sicurezza. Il sindaco sembre un cavallo imbizzarrito che lancia calci all’aria che lo circonda. Scalpita, lancia accuse, manda emissari a tutti i partiti di maggioranza ed opposizione. Da quando è sfumata la possibilità di un terzo mandato, sembra come impazzito e prepara piani per mettere al governo della città suoi successori che possa poi facilmente controllare. Noi pozzallesi e noi di FDI vogliamo un Sindaco della città sereno, obiettivo, che dopo 20 anni di mandato non abbia ancora sete di potere assoluto, che consenta un ricambio non manipolato della classe politica. Per la circonvallazione che è arteria comunale spettava all’Amministrazione già da quattro anni cercare finanziamenti necessari per l’opera; in questo lasso di tempo Ammatuna cosa si ha fatto? Vedere la pagliuzza nell’occhio altrui e non vedere la trave nel proprio occhio è grave ed ingannevole. Noi di Fratelli d’Italia Pozzallo

rimarchiamo la nostra interpellanza: ma che aria politica si respira nell’attuale Amministrazione? Si denota che il grande nemico della cittadinanza Abbate si sia insediato tra le mura di Palazzo

La Pira. Il Sindaco come e cosa spiegherà, a tal proposito, alla cittadinanza? Questo camaleontismo politico dell’amministrazione come deve essere giustificato? O ci si lamenta del silenzio altrui solo a convenienza? Il lavoro limpido di Fratelli d’Italia Pozzallo è finalizzato a contribuire al bene della società e soprattutto alla conoscenza della realtà non travisata nella cittadina riviaresca”.

Salva