Santa Croce. Al via seconda edizione concorso “Balconi fioriti”.

Abbellire la città, i balconi e i prospetti dei palazzi, colorando Santa Croce con i fiori della primavera. Giunge alla seconda edizione il concorso “Balconi fioriti”. Dopo gli ottimi riscontri della prima edizione anche quest’anno il Comune di Santa Croce Camerina, con il supporto dell’assessore al Decoro urbano Stefania Barone, ha indetto il concorso volto a premiare e a stimolare la cultura del bello attraverso i fiori e i migliori allestimenti su balconi, terrazze, davanzali o scalinate.

“Vogliamo una città più bella e colorata, anche attraverso il coinvolgimento della cittadinanza – spiega il sindaco Peppe Dimartino – Ma questo progetto non è solo una questione di estetica. Il verde e i fiori nelle case non solo migliorano l’aspetto della città, ma hanno anche benefici tangibili per la salute mentale e fisica dei suoi abitanti. Fiori e piante, infatti, riducono lo stress e purificano l’aria”.

Il concorso è aperto a tutti i cittadini del Comune di Santa Croce Camerina e l’iscrizione è gratuita. Una giuria appositamente selezionata, stilerà la classifica che vedrà al primo classificato un premio di 200 euro, al secondo di 100 euro e al terzo di 50 euro.

Gli aspiranti partecipanti, potranno scaricare il modulo di iscrizione on-line sul sito al seguente link: https://www.comune.santa-croce-camerina.rg.it/…/2-ediz…/

Scadenza presentazione domande: 31 maggio 2024. Consegna a mano presso il Protocollo del Comune o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.santa-croce-camerina.rg.it.

