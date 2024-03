“N’uovo-momento urbano condiviso”. Donate uova di cioccolato

Nel pensiero per i bimbi in ospedale si racchiude il cuore di “N’uovo 24”, la manifestazione che si è tenuta a Modica in questi giorni e che si concluderà domani con le celebrazioni legate alla festa della Madonna Vasa Vasa. I pasticcieri di Modica, coordinati da Giorgio Iacono di Confcommercio, hanno donato le uova pasquali ai piccoli ospiti di Pediatria nei vari reparti presenti negli ospedali della provincia. La consegna questa mattina nel reparto al Maggiore di Modica, con il presidente sezionale Confcommercio Giorgio Moncada, al reparto del Guzzardi di Vittoria con il presidente sezionale Gregorio Lenzo, e nell’analogo reparto del Giovanni Paolo II di Ragusa, con il presidente sezionale Rosamaria Chiaramonte. Lo spirito, è stato spiegato dai promotori dell’appuntamento, è esclusivamente quello del dono, di quel dono che non chiede un grazie, né un merito, ma che semplicemente desidera accendere la fiammella della consapevolezza ed illuminare il viso di un bimbo, futuro della città e speranza di cambiamento nella tradizione. “Il sorriso e la speranza per il futuro – sottolinea il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada – questa è la sintesi dell’attività che ha mosso il gruppo di pasticcieri che hanno tenuto in modo particolare a promuovere l’iniziativa in questione. Ringraziamo il commissario straordinario dell’Asp di Ragusa, Pino Drago, il responsabile dei reparti di Pediatria dei tre ospedali iblei, Fabrizio Comisi, il direttore sanitario di presidio a Modica, Piero Bonomo, le dottoresse Antonella Garro e Simona Migliore del reparto Pediatria del Maggiore-Nino Baglieri e, naturalmente, tutti i nostri pasticcieri che hanno aderito a questa significativa iniziativa di solidarietà nell’ambito della manifestazione N’uovo”.

