Il Generale di Brigata dell’Aeronautica Militare in visita al Museo del Cioccolato di Modica

Visita assai gradita al Museo del Cioccolato di Modica quella del Generale di Brigata dell’Aeronautica Romeo Paterno, Vice Comandante del Comando Scuole della 3^ Regione Aerea Militare, accompagnato dal Tenente Colonnello Roberto Tabaroni Comandante del Distaccamento Aeronautico di Siracusa.

Il Generale Paternò è stato accolto dal Direttore del Consorzio Nino Scivoletto, che ha illustrato la storia del cioccolato di Modica Igp, attraverso i pannelli esposti nel salone dell’Italia in miniatura, raffiguranti la documentazione archivistica che, grazie alla Professoressa Grazia Dormiente curatrice della ricerca nell’archivio della Famiglia Grimaldi, hanno consentito di dimostrare il legame storico del prodotto con il territorio , dando certezza anagrafica al prodotto fin dal 1746.

Illustrati anche: l’iter che ha portato al riconoscimento IGP; l’incremento della produzione di cioccolato di Modica IGP dal 2019 al 2023; il crescente impiego del cioccolato di Modica IGP quale ingrediente nei prodotti trasformati, nonché i benefici effetti prodotti dal cioccolato di Modica IGP alla città , quale attrattore turistico e gastronomico .

Il Generale Paterno ha riposto particolare attenzione alla storia del cioccolato di Modica, e si è soffermato in particolare su alcuni documenti dell’archivio Grimaldi nei quali sono descritti gli ingredienti utilizzati nel ‘700 per la fattura del cioccolato, nonché i nomi dei cioccolatieri allora al servizio dei Grimaldi.

Una particolare considerazione positiva è stata espressa per le sculture di cioccolato esposte nelle sale del Museo, nonché per la teca contenente le preziose medaglie d’oro conseguite dalla Premiata fabbrica di Cioccolata Pietro Borrometi del mitico Caffè Orientale, nelle Esposizioni Internazionali di Londra e Parigi rispettivamente nel 1907 e nel 1910.

Per la visita del Generale Paternò il Consorzio ha fatto produrre una barretta di cioccolato di Modica IGP, con incarto dedicato, che autografata dal Generale, è stata collocata nella sezione “Incarti speciali” del Museo.

Al Generale Paterno il Consorzio, grato per la visita, ha fatto dono del libro di Grazia Dormiente “Il primato del cioccolato di Modica” edito dal Poligrafico dello Stato e del folder contenente la card filatelica contenente l’esclusivo francobollo che il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane hanno dedicato al Cioccolato di Modica in occasione del riconoscimento quale primo e unico cioccolato europeo IGP.

Apprezzamento per la dedica lasciata dal Generale Paterno che nel registro dei visitatori illustri ha scritto: ”Splendida iniziativa che da lustro e ricchezza alla nostra Bella Italia”.

Degustazione finale con cioccolato di Modica IGP al 70% abbinato a CHO il primo liquore con cioccolato di Modica IGP, curata da Gianni Frasca e dal Sommelier Giorgio Solarino di Solbarocco.

Salva