Monterosso Almo. Incontro tra Giovanni D’Aquila ed Iblea Acque

Dopo le proteste di questi giorni dei monterossani che si sono viste recapitare le bollette dell’acqua errate, in molti casi, trasmesse dalla Iblea Acque, il presidente del Consiglio Comunale Giovanni D’Aquila questa mattina ha incontrato i responsabili a Ragusa. Sono stati chiariti una serie di dubbi . Si è concordato tra l’altro di istituire a breve anche a Monterosso Almo un ufficio, che mancava, dove poter fare riferimento in caso di dubbi o disguidi sulle bollette dell’acqua per velocizzare il tutto.

“Come promesso , proficuo incontro oggi con i vertici di Iblea Acque – afferma il presidente del Consiglio comunale Giovanni D’Aquila. Devo assolutamente ringraziare l’ing. Savarese , il Dott. De Petro e la signora Moltisanti persone preparate e disponibili per quanto in loro potere a risolvere tutti i problemi venutosi a creare . Si è stabilito che nel giro di pochissimi giorni verrà istituito un ufficio nel nostro comune ( così come nella vicino Giarratana), in modo che qualsiasi tipo di problema possa essere risolto in loco ed in tempi brevissimi . A breve pubblicheremo tutto l’iter . Ora la partita più grossa si gioca in un altro campo , il campo delle quote minime pro capite . Che purtroppo come tutti avete potuto notare sono passati da 55 mc a persona a 20 mc a persona . Dopo le festività Pasquali – conclude Giovanni D’Aquila- faremo un altro sia con iblea acque che con l’Ati. Siamo fiduciosi .”

